Ушел из жизни известный эстонский тренер по фигурному катанию

Пийр несколько раз завоевывала титул чемпионки Эстонии: в 1953 и 1955 годах в парном катании (вместе с Раулем Мерилайном) и в 1955 году в танцах на льду (вместе с Айтом Мадаром).

Тренерский путь ее начался в Таллиннском доме пионеров (1954–58), затем продолжился в "Калеве" (1959–70), ДЮСШ Морского района Таллинна (1971–73), "Динамо" (1973–80), далее она работала в Харькове (1980–84), а вернувшись на родину продолжила тренировать молодежь в Таллиннской специализированной школе олимпийского резерва (1984–90). В 1990–91 работала в Эспо (Финляндия) и затем в 1992–93 году в Таллиннской ледовой спортивной школе.

До 1969 года Пийр занималась также судейством.

Наиболее известные воспитанники Пийр: Лийво и Ардо Ренник, Яак и Тийна Гросс, Ханнес Тедер, Ольга Воложинская, Пеэтер Лаур, Анне Шарашкин, Николай Сальников, Наталья Токарева.

Супругом легендарного тренера был другой не менее известный футбольный тренер Уно Пийр, который руководил сборной Эстонии в 1992-92 годах.