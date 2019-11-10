Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборную в России

По её словам, она не видит смысла набирать форму за две недели до начала этапов Кубка мира. Она также заявила, что её не пугает возможное участие в Кубке IBU по итогам отбора.

”Это также неплохая возможность посоревноваться, завоевать ”Хрустальный глобус”, к примеру. В своё время у меня это почти получилось, когда бегала последний год по юниоркам и даже какое-то время шла второй в общем зачёте”, — добавила Меркушина.