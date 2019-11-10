10.11.2019, 18:30

Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборную в России

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Артем Тищенко и Анастасия Меркушина
Артем Тищенко и Анастасия МеркушинаФото: Scanpix

”К стартам в Шушене мы специально, естественно, не подводимся. Не хочу на себе испытывать российскую систему, когда готовишься только к отборам, а потом не можешь на уровне пробежать весь сезон”, — цитирует спортсменку Biathlonnews.com.ua.

По её словам, она не видит смысла набирать форму за две недели до начала этапов Кубка мира. Она также заявила, что её не пугает возможное участие в Кубке IBU по итогам отбора.

”Это также неплохая возможность посоревноваться, завоевать ”Хрустальный глобус”, к примеру. В своё время у меня это почти получилось, когда бегала последний год по юниоркам и даже какое-то время шла второй в общем зачёте”, — добавила Меркушина.

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