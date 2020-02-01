01.02.2020, 23:45
УДРУЧАЮЩЕЕ ФОТО: Тартуский лыжный марафон на грани срыва
Запланированный на 16 февраля Тартуский лыжный марафон из-за отсутствия снега находится под угрозой срыва.
Запланированный на 16 февраля Тартуский лыжный марафон из-за отсутствия снега находится под угрозой срыва.
Организаторы огласят свое решение на следующей неделе. Предварительные мероприятия Тартуского марафона, намеченные на 9 февраля, уже отменены.
Нынешняя зима выдалась в Эстонии дождливой и теплой. Средняя температура в январе была +3,08°C (самая высокая за последние 16 лет).
На 8 февраля был запланирован Алутагузеский лыжный марафон в Ида-Вирумаа, но он в этот день не состоится. Организаторы, впрочем, не теряют надежды провести марафон в марте.
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