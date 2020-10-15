У Медведевой — травма позвоночника. Насколько все страшно?

”У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины, — сказал один из собеседников агентства. — Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера”.

Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России по состоянию здоровья.

Медведева в сентябре вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка работала с канадским специалистом Брайаном Орсером в Торонто, куда переехала тренироваться после Олимпиады-2018.

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