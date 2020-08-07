"Ты можешь остаться без ребенка". Конкуренцию сестер Шмигун прервал гинеколог

Проживающая постоянно в Норвегии 40-летняя Катрин в интервью журналу Кroonika призналась, что конкуренция с сестрой вызвала у нее проблемы с психикой и анорексией.

"Мы так много занимались спортом, что не знали, кто мы на самом деле. Особенно тяжело было в подросковом возрасте... В моей спортивной карьере был этап, когда вместо того, чтобы присушаться к собственным чувствам, я слушала других.

Моим многолетним кумиром в спорте была итальянская лыжница Стефания Бельмондо. Она была такой маленькой и худой, что летела по трассе, как ветер. Я подсознательно хотела быть похожей на нее, забывая при этом о своем происхождении. Сегодня легко сказать, что все мы генетически дети наших родителей и не можем стать теми, кто нам нравится визуально, но тогда я не могла так думать.

Я очень много тренировалась, потому что мне нравился спортивный процесс. Когда я делала сильную тренировку, вознаграждала себя большим куском мяса. Если не тренировалась, то не ела.

Мои цели были совершенно неправильными, пока однажды гинеколог не сказал мне - если я буду продолжать так, то не стану мамой. Я бы определенно добилась лучших результатов в спорте, если бы не была перфекционисткой. О своей болезни я написала бакалаврскую работу в Тартуском университете".

Катрин Шмигун - победительница юниорского чемпионата мира по лыжному спорту. На Олимпиаде-1998 в Нагано она заняла 13-е место. Состоит в свободном браке с норвежским смазчиком лыж Кнутом Нюстадом. В 26 лет стала мамой. Свободно говорит на русском, английском и норвежских языках. Работает в Норвегии учителем в школе.

Ее старшая сестра Кристина Шмигун-Вяхи выиграла две золотые медали на Олимпиаде-2006 в Турине. Замужем за своим смазчиком и менеджером Кристьяном-Тором Вяхи. В семье растут двое детей. В прошлом году знаменитая лыжница стала депутатом Рийгикогу от Реформистской партии.

Полный текст интервью с сестрами Шмигун можно прочитать в журнале Kroonika

Kristina ja Katrin Šmigun Foto: Jassu Hertsmann, Ekspress Meedia, kasutada ainult Kroonika loal