Тутберидзе жестко ответила Тарасовой и Плющенко по поводу Загитовой

Ранее Тарасова высказала сожаление, что карьера олимпийской чемпионки ограничилась всего тремя программами, а Плющенко предположил, что дело в тренерах Загитовой.

Плющенко хотел перекупить Алину

"Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе", — говорится в сообщении.

Загитова ушла в шоу к Навке

Напомним, что олимпийская чемпионка Алина Загитова 13 декабря объявила о приостановке спортивной карьеры. Многие расценили ее слова, как прощание с фигурным катанием.

Некоторые специалисты утверждают, что объявить об окончательном завершении спортивной карьеры Загитова не может из-за рекламных контрактов, часть средств от которых получает Федерация фигурного катания России.

На лед Загитова по-прежнему будет выходить. Она заявлена для выступлений в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".