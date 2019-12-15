15.12.2019, 03:30

Тутберидзе жестко ответила Тарасовой и Плющенко по поводу Загитовой


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Eteri Tutberidze
Eteri TutberidzeFoto: Sergei Bobylev/TASS

В "Инстаграме" команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появилось сообщение по поводу критических оценок ухода олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В жесткой форме досталось заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой и двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее Тарасова высказала сожаление, что карьера олимпийской чемпионки ограничилась всего тремя программами, а Плющенко предположил, что дело в тренерах Загитовой.

Плющенко хотел перекупить Алину
"Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы.

Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем добра и здоровья. Тренерский штаб Тутберидзе", — говорится в сообщении.

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Напомним, что олимпийская чемпионка Алина Загитова 13 декабря объявила о приостановке спортивной карьеры. Многие расценили ее слова, как прощание с фигурным катанием.

Некоторые специалисты утверждают, что объявить об окончательном завершении спортивной карьеры Загитова не может из-за рекламных контрактов, часть средств от которых получает Федерация фигурного катания России.

На лед Загитова по-прежнему будет выходить. Она заявлена для выступлений в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

19 декабря олимпийскую чемпионку ждут на петербургской "Газпром-Арене". Загитова выступит перед матчем чемпионата КХЛ между хоккеистами СКА и ЦСКА.

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Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привёл Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины, вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам , очень хочется пожелать, немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в её глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ. Тренерский штаб Тутберидзе ТГД #работаемдальше

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

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