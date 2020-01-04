"Тур де Ски": Клэбо выиграл спринт и опережает на секунду Большунова

Несмотря на второй выигранный этап подряд, прошлогодний победитель "Тур де Ски" Клэбо после финиша был сдержан в эмоциях.

Сумеет ли Устюгов догнать Клэбо?

Скандинав рассчитывал перед заключительным этапом сделать задел, однако Клэбо лишь на секунду опережает Большунова. Главная надежда сборной России Устюгов уступает лидеру 15 секунд.

Заключительный этап многодневки состоится в воскресенье, 5 января. В предыдущие годы лыжники бежали в гору гонку преследования и все было предельно ясно: кто первым пришел к финишу, тот и был победителем многодневки.

Нынче организаторы изменили формат. На заключительном этапе лыжники выступят в масс-старте на 10 км. Теоретически Клэбо может завершить гонку с общего старта на 15-м месте, но выиграть многодневку. Это справедливо?

Непряева упала в финале

В женском зачете норвежка Тереза Йохауг не попала в финал, но она сумела сохранить лидерство.

Йохауг на 3 секунды опережает свою соотечественницу Астрид Якобсен и на 14 секунд россиянку Наталью Непряеву, которая упала на старте финального заезда.