Туалетная бумага вместо мяча и мемы про коронавирус. Чем звезды спорта занимаются во время самоизоляции

Однако есть и те, кто переводит все в шутку. Алексей Ягудин, кажется, посвятил свой инстаграм мемам про коронавирус. Фигурист и ранее скептически высказывался по поводу ажиотажа вокруг пандемии.

А для тех, кто уже позанимался и проголодался – Татьяна Навка советует посвятить время готовке. «Нет худа без добра» – заявляет в своем инстаграме фигуристка и делится с подписчиками рецептом шоколадного печенья. Вот такой вот «женский подход к карантину».