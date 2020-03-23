23.03.2020, 20:50

Туалетная бумага вместо мяча и мемы про коронавирус. Чем звезды спорта занимаются во время самоизоляции


Нина Брянцева
EST
Туалетная бумага вместо мяча и мемы про коронавирус. Чем звезды спорта занимаются во время самоизоляции
Фото: коллаж из инстаграма

Звезды спорта находятся на вынужденном отдыхе - спортивные арены закрыты и даже тренироваться приходится в стесненных условиях. RusDelfi заглянул в соцсети, чтобы узнать, как же все-таки живется известным спортсменам в эпоху пандемии.

Оставаться дома или оставаться в форме? Для профессиональных спортсменов выбор очевиден — перейти на домашние тренировки. Возможно, не самое удобное решение, но безусловно — самое безопасное. А чтобы подать пример остальным, спортсмены участвуют в челленджах и активно рассказывают о своем карантинном быте в своих инстаграмах.

Тренируйся дома – играй за весь мир - Так называется новый челлендж, который запустил Nike. Его уже поддержали многие спортсмены, в том числе – фигуристка Евгения Медведева и футболист Денис Черышев.

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Сейчас, как никогда, мы одна команда #playinside #playfortheworld #justdoit @nike
A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) on Mar 21, 2020 at 7:59am PDT
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Сейчас, как никогда, мы все одна команда #playinside #playfortheworld #justdoit
A post shared by Denis Cheryshev (@cheryshev90) on Mar 21, 2020 at 7:27am PDT
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Необычное применение для туалетной бумаги придумал Ильзар Ахметов. Футболист решил не терять навык и использовать ее для домашних тренировок вместо мяча – все в рамках #StayAtHomeChallenge.

А вот Алина Загитова решила мотивировать людей своим примером без участия в массовых челленджах. Девушка выложила видео своей тренировки в инстаграм и объявила в сторис, что ждет таких же видео от подписчиков.

Однако есть и те, кто переводит все в шутку. Алексей Ягудин, кажется, посвятил свой инстаграм мемам про коронавирус. Фигурист и ранее скептически высказывался по поводу ажиотажа вокруг пандемии.

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A post shared by Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) on Mar 22, 2020 at 10:48am PDT

А для тех, кто уже позанимался и проголодался – Татьяна Навка советует посвятить время готовке. «Нет худа без добра» – заявляет в своем инстаграме фигуристка и делится с подписчиками рецептом шоколадного печенья. Вот такой вот «женский подход к карантину».

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#рубрикакарантинспользой Как говорится, нет худа без добра или женский подход к карантину! 😉😁 Выходные самое время для вкусняшек, наш выбор на сегодня - Шоколадные печеньки ручной работы))) 🍪🍪🍪 И время занять можно, и домашнее поесть, и вся семья при деле! Так сказать "Лайфхак" для вас))) Всё новое - хорошо забытое старое! 💯 P. S. Рецепт 👩‍🍳 Для сухой массы: 🔹100 гр. какао или шоколад 🔹300 гр. муки 🔹10гр. разрыхлителя 🔹 2 пак. ванильный сахар 👆 Смешать Для масляной: 🔹200гр. сливочное масло 🔹200 гр.сахар 🔹2 яйца 👆 Перемешать. Сухую массу соединить с масляной. Вымесить тесто, на пергаменте раскатать тонко(толщиной плитки шоколада) и в холодильник на 30 минут. Выпекать 10-15 минут при температуре 170°С. Крем: 200 гр. сахарной пудры + 200 гр.слив.масло+100гр.сливки - всё взбить. Приятного аппетита! #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #женское #яблокоотяблони #семейныйдосуг #семейныеценности #домашнее #вкусняшки
A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Mar 21, 2020 at 7:18am PDT
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