Туалетная бумага вместо мяча и мемы про коронавирус. Чем звезды спорта занимаются во время самоизоляции
Звезды спорта находятся на вынужденном отдыхе - спортивные арены закрыты и даже тренироваться приходится в стесненных условиях. RusDelfi заглянул в соцсети, чтобы узнать, как же все-таки живется известным спортсменам в эпоху пандемии.
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