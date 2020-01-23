Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате Европы

В какой форме подходит к дебюту на европейском первенстве подопечная Анны Леванди - сложно сказать.

Повзрослевшая Кийбус

Полторы недели назад Кийбус выступала на юношеских Олимпийских играх в Лозанне, но заняла там лишь 14-е место среди 16 участниц с очень низкой для себя суммой баллов - 138,70. Для сравнения: личный рекорд фигуристки, установленный осенью - 166,10.

Будем надеяться, что свой лимит неудач в нынешнем сезоне молодая кейлаская фигуристка - на прошлой неделе ей исполнилось 17 лет - использовала в Швейцарии.

У россиянок сверхсложные прыжки

Фаворитами чемпионата Европы являются три молодые россиянки, прекрасно проявившие себя в первой половине сезона на этапах "Гран-при" - Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

В короткой программе нельзя использовать прыжки в четыре оборота, зато в произвольной Трусова заявила сразу 5 четверных. В заявке Щербаковой три прыжка в четыре оборота, а Косторная намерена исполнить два тройных акселя.