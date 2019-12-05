Трусова, Щербакова, Косторная... Кто выиграет финал "Гран-при"?
В итальянском Турине стартовал финал "Гран-при" по фигурному катанию. Наибольший интерес по традиции вызывает выступление одиночниц.
В итальянском Турине стартовал финал "Гран-при" по фигурному катанию. Наибольший интерес по традиции вызывает выступление одиночниц.
За победу в престижном турнире будут соперничать 6 фигуристок - россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Алина Загитова (все они занимаются в группе Этери Тутбериде), американка Брэди Теннелл и прошлогодняя победительница финала "Гран-при" японка Рики Кихира.
Самая старшая из финалисток Теннелл - ей 21 год. Самые молодые Трусова и Щербакова, которым исполнилось в этом году по 15 лет.
Самые юные обладают и самой сложной в техническои отношении программой. В короткой программе нельзя использовать прыжки в четыре оборота, зато в произвольной российские девушки готовы их продемонстрировать. Трусова выполняет четыре прыжка повышенной сложности. При чистом исполнении конкурировать с ней невозможно.
Короткую программу одиночниц будут выполнять 6 декабря. Победительница главного старта первой половины сезона станет известна 7 декабря.
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