Трусова, Щербакова, Косторная... Кто выиграет финал "Гран-при"?

За победу в престижном турнире будут соперничать 6 фигуристок - россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и Алина Загитова (все они занимаются в группе Этери Тутбериде), американка Брэди Теннелл и прошлогодняя победительница финала "Гран-при" японка Рики Кихира.

Самая старшая из финалисток Теннелл - ей 21 год. Самые молодые Трусова и Щербакова, которым исполнилось в этом году по 15 лет.

Самые юные обладают и самой сложной в техническои отношении программой. В короткой программе нельзя использовать прыжки в четыре оборота, зато в произвольной российские девушки готовы их продемонстрировать. Трусова выполняет четыре прыжка повышенной сложности. При чистом исполнении конкурировать с ней невозможно.

Короткую программу одиночниц будут выполнять 6 декабря. Победительница главного старта первой половины сезона станет известна 7 декабря.