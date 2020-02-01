01.02.2020, 09:10

Тренер признал интимные отношения с несовершеннолетней фигуристкой

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Sarah Abitbol 2001. aastal Bratislavas maailmameistrivõistlustel
Sarah Abitbol 2001. aastal Bratislavas maailmameistrivõistlustelFoto: OLIVIER MORIN, AFP

Тренер Жиль Бейер признал, что у него были "неуместные интимные отношения" с бывшей фигуристкой Сарой Абитболь, которая обвиняет его в сексуальном насилии, когда ей было 15 лет.

"Признаю, что имел с ней интимные отношения. Но мои воспоминания о деталях этих отношений отличаются от ее. Учитывая мою должность и возраст Сары в то время, эти отношения были неуместными", - приводит слова 62-летнего Бейера L'Équipe.

"Я не понимал своей вины и того зла, которое причинил. Искренне сожалею и приношу Саре Абитболь извинения", - отмечается в заявлении тренера.

Несколько дней назад во Франции вспыхнул громкий секс-скандал. Неоднократная медалистка чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Абитболь в интервью французским СМИ заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны бывшего тренера.

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По словам 44-летней экс-фигуристки, эти инциденты неоднократно происходили в период 1990-1992 годов, когда она была несовершеннолетней. Тренеру в то время было 32 года. Абитболь написала автобиографическую книгу "Такое долгое молчание", отрывки из которой опубликовали французские СМИ.

С обвинениями в сексуальных домогательствах против своих наставников выступили еще три бывшие французские фигуристки. Они также подвергались насилию в несовершеннолетнем возрасте.

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