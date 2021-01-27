Тренер изнасиловал чемпионку Олимпиады и получил 10 лет тюрьмы

Впервые спортсменка выступила с обвинениями против тренера в январе 2018 года - накануне домашней Олимпиады в Пхенчхане. Она рассказала, что коуч избивал ее с семи лет. Во время одного из таких нападений он сломал ей хоккейной клюшкой пальцы.

После выступления Сим против тренера дали показания и другие спортсмены. Тогда наставник получил 10 месяцев тюремного заключения.

В декабре 2018 года кореянка выступила с новыми обвинениями против тренера. Сим рассказала, что в 2014 году, когда ей было 17 лет, Чо ее впервые изнасиловал. Сексуальным домогательствам спортсменка подвергалась несколько лет до Олимпиады-2018.

Корейский суд отправил тренера на 10,5 лет за решетку. После освобождения тренер не может 7 лет тренировать детей. В Южной Корее проходит сбор подписей под петицией, в которой требуют ужесточить наказание наставнику. Свои подписи под ней поставили уже 250 000 человек.

23-летняя Сим - двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2014, 2018). На чемпионатах мира она завоевала в общей сложности 11 золотых медалей.