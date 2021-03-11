11.03.2021, 20:57

Трехкратный чемпион Европы по биатлону Андрей Расторгуев временно отстранен от соревнований


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Трехкратный чемпион Европы по биатлону Андрей Расторгуев временно отстранен от соревнований
Andrejs Rastorgujevs.Foto: REUTERS/SCANPIX

Латвийский биатлонист, трехкратный чемпион Европы Андрей Расторгуев временно отстранен от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, пишет Sports.ru.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU) заявил, что Расторгуев трижды за 12 месяцев нарушил пункт об обязательном уведомлении допинг-офицеров о своем местонахождении.

В течение двух недель биатлонист может обжаловать это решение.

В текущем сезоне Расторгуев выиграл золото чемпионата Европы в индивидуальной гонке. В общем зачете Кубка мира спортсмен шел на 24-м месте.

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