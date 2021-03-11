11.03.2021, 20:57
Трехкратный чемпион Европы по биатлону Андрей Расторгуев временно отстранен от соревнований
Латвийский биатлонист, трехкратный чемпион Европы Андрей Расторгуев временно отстранен от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, пишет Sports.ru.
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