Тартуский лыжный марафон отменен из-за отсутствия снега

На трассе из Отепя в Эльве, где проходит основная часть лыжного марафона, совсем нет снега. Поэтому марафон отменили. Организаторы отправят информацию о компенсации всем участникам.

Запланированный на субботу детский заезд перенесли на неопределенный срок, пока ситуация со снегом не улучшится.

Зато в Отепя пройдет поход на 27 и 17 километров. Всем, кто зарегистрировался на марафон, участие бесплатно. Но нужно перерегистрироваться на сайте марафона.