Тартуский лыжный марафон отменен из-за отсутствия снега

Организаторы Тартуского марафона сегодня решили отменить 47-ой забег, который должен был состоятся 16 февраля. Причина — отсутствие снега.
На трассе из Отепя в Эльве, где проходит основная часть лыжного марафона, совсем нет снега. Поэтому марафон отменили. Организаторы отправят информацию о компенсации всем участникам.
Запланированный на субботу детский заезд перенесли на неопределенный срок, пока ситуация со снегом не улучшится.
Зато в Отепя пройдет поход на 27 и 17 километров. Всем, кто зарегистрировался на марафон, участие бесплатно. Но нужно перерегистрироваться на сайте марафона.
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