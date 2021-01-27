Талихярм занимала второе место в гонке чемпионата Европы, но ...

За счет высокой скорости на последних километрах дистанции Хойниш опередила украинку Анастасию Меркушину (0; +2,9). Бронзовым призером стала россиянка Лариса Куклина (1; +15,5).

Талихярм подвела стрельба стоя

Удачно начала индивидуальную гонку Йоханна Талихярм. После чистого прохождения двух огневых рубежей эстонская биатлонистка занимала второе место, уступая Куклиной 20 секунд.

К сожалению, на второй половине дистанции Йоханна начала хватать штрафные минуты. После третьего огневого рубежа она опустилась на пятое место, проигрывая Меркушиной 47 секунд.

На заключительной стрельбе из положения стоя Талихярм заработала еще 3 минуты штрафа и откатилась в итоге на 26-е место среди 120 участниц (4; +4.00,4).

Зачем проводится чемпионат Европы?

Чемпионат Европы по биатлону котируется гораздо ниже, чем этапы Кубка мира. Ведущие державы присылают на него либо перспективную молодежь, либо ветеранов, не попадающих в основу.

Страны второго эшелона нередко выставляют на чемпионат Европы ведущие составы в надежде заработать высокие места, которые дадут возможность получить на родине финансирование. Правда, нынче отправлять их в Польшу не очень-то целесообразно.

В середине февраля в словенской Поклюке на высоте 1500 метров пройдет чемпионат мира. На чемпионате Европы стреляющие лыжники выясняют отношения на втрое меньшей высоте. Спускаться с гор накануне главного старта года нет никакого смысла.

Всего в программе чемпионата Европы 8 гонок. Континентальное первенство в Польше завершится 31 января.