Талихярм занимала второе место в гонке чемпионата Европы, но ...
На польском горнолыжном курорте Душники-Здруй стартовал Открытый чемпионат Европы по биатлону. Золотую медаль в гонке на 15 км завоевала хозяйка трасса Моника Хойниш - 45.17,1 (1).
На польском горнолыжном курорте Душники-Здруй стартовал Открытый чемпионат Европы по биатлону. Золотую медаль в гонке на 15 км завоевала хозяйка трасса Моника Хойниш - 45.17,1 (1).
За счет высокой скорости на последних километрах дистанции Хойниш опередила украинку Анастасию Меркушину (0; +2,9). Бронзовым призером стала россиянка Лариса Куклина (1; +15,5).
Талихярм подвела стрельба стоя
Удачно начала индивидуальную гонку Йоханна Талихярм. После чистого прохождения двух огневых рубежей эстонская биатлонистка занимала второе место, уступая Куклиной 20 секунд.
К сожалению, на второй половине дистанции Йоханна начала хватать штрафные минуты. После третьего огневого рубежа она опустилась на пятое место, проигрывая Меркушиной 47 секунд.
На заключительной стрельбе из положения стоя Талихярм заработала еще 3 минуты штрафа и откатилась в итоге на 26-е место среди 120 участниц (4; +4.00,4).
Зачем проводится чемпионат Европы?
Чемпионат Европы по биатлону котируется гораздо ниже, чем этапы Кубка мира. Ведущие державы присылают на него либо перспективную молодежь, либо ветеранов, не попадающих в основу.
Страны второго эшелона нередко выставляют на чемпионат Европы ведущие составы в надежде заработать высокие места, которые дадут возможность получить на родине финансирование. Правда, нынче отправлять их в Польшу не очень-то целесообразно.
В середине февраля в словенской Поклюке на высоте 1500 метров пройдет чемпионат мира. На чемпионате Европы стреляющие лыжники выясняют отношения на втрое меньшей высоте. Спускаться с гор накануне главного старта года нет никакого смысла.
Всего в программе чемпионата Европы 8 гонок. Континентальное первенство в Польше завершится 31 января.
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