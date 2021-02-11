"Такую наглость увидела впервые". Украинка обвинила шведку в нечестной борьбе

По ходу этапа занимавшая второе место Пидгрушная выигрывала у скандинавки 24 секунды, но после заключительной стрельбы стоя Эберг опережала соперницу на полсекунды и сохранила этот перевес до финишной черты.

Украинская версия

"Когда пошла вторая половина последнего круга, я начала обходить Эберг по правой стороне трассы. Но она, увидев меня справа, начала смещаться в сторону, выталкивая меня на "свежак" (свежий неукатанный снег), а иногда даже в кусты, - приводит слова Пидгрушной "Украинский биатлон". - Я кричала "Хоп, хоп!", но это не имело никакой реакции. Как только она видела, что я ее обгоняю, она просто подрезала - и так было несколько раз. Это абсолютно неспортивное поведение. Откровенно говоря, за 20 лет в спорте я такую наглость и хамство видела впервые".

"Выходя на финиш, я пыталась обойти то справа, то слева, но история повторялась вновь и вновь: она смещалась то правее, то левее, полностью перекрывая любые мои маневры. Повторюсь, это абсолютно недопустимое поведение в спорте. Я считаю, что таких спортсменов нужно наказывать", - подчеркнула 34-летняя Пидгрушная.

Версия Эберг

26-летняя шведская биатлонистка так прокомментировала борьбу с украинкой в смешанной эстафете, которая проходила в сильный снегопад:

"Украинка мощно пошла в атаку, но мне удалось ее удержать за собой. Похоже, она была раздражена этим, но я не собиралась уступать ей лыжню просто так.

Да, она что-то там кричала. Но я знала, что если я окажусь первой на подъеме, то дальше ей будет очень сложно обогнать меня, потому что, когда выпадает так много снега, как сейчас, ехать можно только по лыжне", - приводит слова Эберг Aftonbladet.

Для разрешения спорных ситуаций в биатлоне предусмотрена процедура протеста, но украинская делегация на результат смешанной эстафеты его не подавала. За подачу протеста надо заплатить 100 евро.

За третье место в смешанной эстафете Швеция заработала 18 000 евро призовых. Финишировавшая следом Украина получила 14 000 евро.