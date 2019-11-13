Сыну Плющенко 6 лет. Он уже миллионер и ему угрожают убийством

Как сообщает "РЕН ТВ", ребенку поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины. "Да, есть такая история", — подтвердил информацию Плющенко.

Подробности инцидента пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку. На страницу ребенка в "Инстаграме" подписано свыше 300 000 человек.

Ранее российские СМИ сообщали, что Плющенко-младший к шести годам заработал 10 млн рублей (примерно 140 000 евро). У него есть рекламные контракты и он с отцом выступает в ледовых шоу.