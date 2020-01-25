Супердебют Кийбус на чемпионате Европы. Так не начинала даже Глебова

Настоящую гамму чувств в заключительный день чемпионата Европы по фигурному катанию в австрийском Граце пережила 17-летняя эстонская одиночница Эва-Лотта Кийбус.
В конце разминки дебютантка чемпионата Европы неудачно упала, испытывая сильную боль. Однако подопечная Анны Леванди уверенно откатала свою произвольную программу и с личным рекордом заняла в итоге 7-е место - 181,24.
Промежуточный лидер
Свое собственное достижение молодая кейлаская фигуристка перекрыла сразу на 15 баллов! В произвольной программе чемпионка Эстонии показала пятый результат - 121,54. Некоторое время представительница Эстонии была даже промежуточным лидером чемпионата Европы.
"Падение на разминке получилось очень неприятным - у Эвы наверняка теперь будет синяк на колене. Моя главная задача была за оставшуюся минуту привести ее в чувство и подготовить к выступлению, - отметила тренер фигуристки Анна Леванди. - Эва оказалась в непростой ситуации, но она прекрасно откатала программу".
Эстония выставит на ЧЕ-2021 двух участниц
Кийбус повторила достижение Елены Глебовой, которая также была 7-й на чемпионате Европы 2014 года. Правда, случилось это на закате ее спортивной карьеры - на своем дебютном первенстве Глебова показала в 2005 году 26-й результат.
Войдя в десятку сильнейших, Кийбус гарантировала Эстонии два места на чемпионате Европы 2021 года - этот турнир пройдет в Загребе.
Кто может поехать в столицу Хорватии? На декабрьском чемпионате Эстонии самую большую конкуренцию Кийбус оказала Нина Петрыкина. 15-летняя юниорка пока выступает в юниорском разряде, но уже с осени может соревноваться на взрослом уровне.
Косторная выиграла золото
В женском одиночном катании тройную победу в Граце одержали россиянки во главе с Аленой Косторной.
Серебро у чемпионки России Анны Щербаковой. Бронзовая медаль вручена Александре Трусовой.
Чемпионат Европы (женщины)
1. Алена Косторная (Россия) – 240,81
2. Анна Щербакова (Россия) – 237,76
3. Александра Трусова (Россия) – 225,34
4. Алексия Паганини (Швейцария) – 192,88
5. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 181,79
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 181,49
7. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) – 181,24
8. Алесса Торнаги (Италия) – 172,17
9. Мэ-Беренис Мейте (Франция) – 172,08
10. Екатерина Куракова (Польша) – 170,24
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