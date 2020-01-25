Супердебют Кийбус на чемпионате Европы. Так не начинала даже Глебова

В конце разминки дебютантка чемпионата Европы неудачно упала, испытывая сильную боль. Однако подопечная Анны Леванди уверенно откатала свою произвольную программу и с личным рекордом заняла в итоге 7-е место - 181,24.

Промежуточный лидер

Свое собственное достижение молодая кейлаская фигуристка перекрыла сразу на 15 баллов! В произвольной программе чемпионка Эстонии показала пятый результат - 121,54. Некоторое время представительница Эстонии была даже промежуточным лидером чемпионата Европы.

"Падение на разминке получилось очень неприятным - у Эвы наверняка теперь будет синяк на колене. Моя главная задача была за оставшуюся минуту привести ее в чувство и подготовить к выступлению, - отметила тренер фигуристки Анна Леванди. - Эва оказалась в непростой ситуации, но она прекрасно откатала программу".

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Кийбус повторила достижение Елены Глебовой, которая также была 7-й на чемпионате Европы 2014 года. Правда, случилось это на закате ее спортивной карьеры - на своем дебютном первенстве Глебова показала в 2005 году 26-й результат.

Войдя в десятку сильнейших, Кийбус гарантировала Эстонии два места на чемпионате Европы 2021 года - этот турнир пройдет в Загребе.

Кто может поехать в столицу Хорватии? На декабрьском чемпионате Эстонии самую большую конкуренцию Кийбус оказала Нина Петрыкина. 15-летняя юниорка пока выступает в юниорском разряде, но уже с осени может соревноваться на взрослом уровне.

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