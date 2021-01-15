Сумеют ли эстонские биатлонистки преподнести сюрприз?

Для участия в ней зарегистрированы 20 команд. За сборную Эстонии в Оберхофе выступят Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас и Кадри Лехтла.

В нынешнем сезоне это третья женская эстафета. Первую в Контиолахти выиграли шведские биатлонистки, опередившие Францию и Германию.

В Хохфильцене победу одержала Норвегия, за которой финишировали Франция и Швеция.



Лучий результат сборной Эстонии в нынешнем сезоне 16-е место на австрийском этапе Кубка мира.