15.01.2021, 21:40
Сумеют ли эстонские биатлонистки преподнести сюрприз?
16 января в рамках этапа Кубка мира по биатлону пройдет женская гонка биатлонисток 4х6 км (начало в 15:45).
16 января в рамках этапа Кубка мира по биатлону пройдет женская гонка биатлонисток 4х6 км (начало в 15:45).
Для участия в ней зарегистрированы 20 команд. За сборную Эстонии в Оберхофе выступят Регина Оя, Йоханна Талихярм, Туули Томингас и Кадри Лехтла.
В нынешнем сезоне это третья женская эстафета. Первую в Контиолахти выиграли шведские биатлонистки, опередившие Францию и Германию.
В Хохфильцене победу одержала Норвегия, за которой финишировали Франция и Швеция.
Лучий результат сборной Эстонии в нынешнем сезоне 16-е место на австрийском этапе Кубка мира.
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