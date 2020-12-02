02.12.2020, 16:20

Сумеет ли лидер сборной Эстонии еще раз удивить звезд мирового биатлона?

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Tuuli Tomingas on tagasi, paremana kui varem.
Tuuli Tomingas on tagasi, paremana kui varem.Foto: Hendrik Osula

3 декабря в финском Контиолахти спринтерскими гонками биатлонистов начинается второй этап Кубка мира. Первыми на старт выйдут мужчины (начало в 14:30), затем начнут выяснять отношения стреляющие лыжницы (17:30).

В минувшие выходные в том же Контиолахти приятно удивила 25-летняя Туули Томингас. Лидер сборной Эстонии чисто отстрелялась на двух огневых рубежах и показала лучший результат в своей карьере, заняв 7-е место.

Позади остались звезды мирового биатлона - украинка Алена Пидгрушная, итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци, немка Дениз Херманн... Сумеет ли эстонская биатлонистка еще раз ворваться в ТОП-10?

Помимо спринтерских гонок, на втором этапе Кубка мира биатлонисты будут выступать в пасьюте и эстафетах.

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