Сумеет ли Большунов завоевать еще одно золото в Оберстдорфе?

На предыдущем чемпионате мира в Зеефельде разделку выиграл норвежец Мартин Сундбю, который выйдет на старт и в Оберстдорфе. Лидер скандинавов Йоханнес Клэбо эту гонку пропускает.

Россиянин Александр Большунов два года назад занял в разделке 8-е место, проиграв победителю почти минуту. После красивой победы в скиатлоне он готов развить свой успех в Оберстдорфе и в индивидуальной гонке.