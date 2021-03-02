02.03.2021, 19:40

Сумеет ли Большунов завоевать еще одно золото в Оберстдорфе?

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Сумеет ли Большунов завоевать еще одно золото в Оберстдорфе?
Alexander Bolshunovimago images/Sven Simon

Программу чемпионата мира по лыжному спорту в германском Оберстдорфе продолжит 3 марта мужская гонка с раздельного старта на 15 км (начало в 14:15).

На предыдущем чемпионате мира в Зеефельде разделку выиграл норвежец Мартин Сундбю, который выйдет на старт и в Оберстдорфе. Лидер скандинавов Йоханнес Клэбо эту гонку пропускает.

Россиянин Александр Большунов два года назад занял в разделке 8-е место, проиграв победителю почти минуту. После красивой победы в скиатлоне он готов развить свой успех в Оберстдорфе и в индивидуальной гонке.

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