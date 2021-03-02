Сумеет ли Большунов завоевать еще одно золото в Оберстдорфе?

Программу чемпионата мира по лыжному спорту в германском Оберстдорфе продолжит 3 марта мужская гонка с раздельного старта на 15 км (начало в 14:15).
На предыдущем чемпионате мира в Зеефельде разделку выиграл норвежец Мартин Сундбю, который выйдет на старт и в Оберстдорфе. Лидер скандинавов Йоханнес Клэбо эту гонку пропускает.
Россиянин Александр Большунов два года назад занял в разделке 8-е место, проиграв победителю почти минуту. После красивой победы в скиатлоне он готов развить свой успех в Оберстдорфе и в индивидуальной гонке.
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