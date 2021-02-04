Судебный исполнитель требует от вдовы спортсмена погасить долги

Оказавшейся в сложной ситуации вдове спортсмена решили оказать помощь финские бизнесмены Хьяллис Харкимо и Экстро Ростедт. Они проведут аукцион, на который будут выставлены вещи знаменитого прыгуна.

Аукцион планируется провести в конце февраля. Организаторы надеются собрать сумму, которая бы позволила вдове спортсмена погасить долги.

"Если я правильно понимаю, то речь идет о сумме 25 000 - 30 000 еврою Что-то в этих пределах", - приводит Ilta-Sanomat слова Ростедта.

Знаменитый финский прыгун Нюкянен скончался 4 февраля 2019 года в возрасте 55 лет.