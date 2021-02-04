Судебный исполнитель требует от вдовы спортсмена погасить долги
Ровно два года назад финскую спортивную общественность потрясла смерть знаменитого прыгуна на лыжах с трамплина Матти Нюкянена. 4-кратный олимпийский чемпион ушел из жизни, оставив долги. Теперь судебный исполнитель требует от вдовы спортсмена Пии погасить их.
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