Суд решил, что у Келли Сильдару нельзя отнимать имущество

В Харьюском уездном суде завершилось рассмотрение спора между членами лыжной семьи Сильдару. Суд постановил, что никто из истцов не может требовать раздела имущества, принадлежащего чемпионке мира Келли Сильдару.
В роли истцов в этом судебном споре выступали младший брат спортсменки Хенри Сильдару и отец спортсменки Тынис Сильдару, под руководством которого Келли добилась главных достижений в спортивной карьере.
В Харьюском уездном суде основной спор шел вокруг дома, построенного во время совместного проживания членов семьи, и всего нажитого имущества.
Женская половина семьи - Келли Сильдару и ее мама Лилиан Талвинг - не желала делить имущество. У мужской половины, обратившейся в суд, было другое видение ситуации - лыжную команду Сильдару, в которой тренировалась Келли, они рассматривали как партнерство, и требовали свою долю собственности.
Суд установил, что между сторонами не было заключено партнерского договора и отклонил иск мужской половины, как необоснованный. Судебные издержки должен нести Тынис Сильдару.
Мужская половина может оспорить судебное решение в Таллиннском окружном суде. Тынис Сильдару пояснил, что получил решение суда, но не пожелал его детально комментировать. "Это внутреннее дело семьи - мы не будем его комментировать для общественности".
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