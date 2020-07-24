Суд постановил: СМИ должны иметь доступ к уголовному делу Мати Алавера

Административный суд считает, что решение уездного суда полностью отказать журналистам в доступе к делу основано на неуместных соображениях, передает RusERR.

Суд отметил, что в рамках уголовного дела собрано много приватной информации о деятельности и частной жизни обвиняемого и лиц, не связанных со следствием.

"Рассматривать можно публикацию только таких материалов, которые напрямую связаны с преступлением и личностью Мати Алавера", - говорится в решении суда.

Административный суд решил, что Харьюский уездный суд должен выплатить в пользу ERR 15 евро судебных издержек, а в пользу AS Ekspress Meedia 8030 евро судебных издержек.

Уголовное дело в отношении Алавера было возбуждено в Эстонии после прошлогоднего допинг-скандала на чемпионате мира по лыжному спорту в австрийском Зеефельде. Тогда были задержаны 5 лыжников, в том числе два эстонца - Карел Таммъярв и Андреас Веэрпалу. Они признались в употреблении кровяного допинг. Контакт с немецким врачом Марком Шмидтом им помог установить Алавер.

4 ноября 2019 года Харьюский уездный суд признал Алавера виновным в склонении спортсменов к употреблению допинга. Он был наказан лишением свободы на 1 год условно. Алавера также оштрафовали на 810 евро. Дело рассматривалось в рамках согласительного производства.