14.11.2020, 11:10

Суд над Веэрпалу и Полтораниным перенесен на следующий год


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Aleksei Poltoranin ja Andrus Veerpalu,Foto: Rauno Volmar

Двукратный олимпийский чемпион по лыжному спорту Андрус Веэрпалу, обвиняемый в спортивном мошенничестве, 16 ноября должен был предстать в Австрии перед судом, но из-за пандемии коронавируса заседание перенесено на неопределенное время.

"Из-за пандемии заседание пройдет в следующем году", - сказал вице-президент Земельного суда Инсбрука Андреаc Стуттер. 16 ноября должен был предстать перед судом и казахстанский лыжник Алексей Полторанин.

Веэрпалу предъявлено обвинение в пособничестве спортивному мошенничеству. 22 февраля 2019 гола во время чемпионата мира по лыжному спорту в Зеефельде он впустил в свой гостиничный номер Полторанина и Ансгара Шмидта (отца допинг-доктора Марка Шмидта) для процедуры переливания крови.

Полторанин обвиняется в использовании кровяного допинга в сезонах 2016/17, 2017/18 и 2018/19.

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Ранее из-за пандемии коронавируса было отложено судебное заседание по делу эстонского лыжника Андреаса Веэрпалу, которое было запланировано на 8 октября.

Помимо отца и сына Веэрпалу, прокуратура Инсбрука выдвинула обвинение в спортивном мошенничестве еще одному фигуранту допинг-скандала Карелу Таммъярву, но в отношении него дата судебного заседания не была назначена.

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