20.12.2019, 16:42
Сразу две наши биатлонистки попали в гонку преследования!
В спринтерской гонке сразу две эстонки смогли пробиться в пасьют - Регина Ойя с одним промахом заняла высокое 27-е место, а Йоханна Талихярм смогла финишировать 47-й и тоже примет участие в гонке преследования.
Закопал в снегу: страшная судьба дальнобойщика
Расстрел россиянок на курорте: за убийцу готовы заплатить
Из Таганрогского залива ушла вода: десятки провалившихся машин
Как увеличить отдачу тепла от батареи: помог совет соседа