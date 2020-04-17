Спортивный суд подтвердил: Веэрпалу-старший судится в Швейцарии с ФИС

"Подтверждаем, что Спортивный арбитражный суд возбудил производство по делу Андруса Веэрпалу против ФИС. Дата судебного заседания не назначена, поэтому окончательного решения по этому делу еще нет", - такой ответ пришел на запрос Delfi из Лозанны.

У Веэрпалу временная дисквалификация

Спортивный арбитражный суд не уточнил - по какому конкретно вопросу открыто судебное производство. Скорее всего, 49-летний Веэрпалу обжаловал решение ФИС от 31 января 2020 года о временном запрете на тренерскую деятельность.

ФИС возбудил дисциплинарное производство в отношении Веэрпалу в связи с прошлогодним скандалом на чемпионате мира по лыжному спорту в австрийском Зеефельде. Тогда в ходе полицейского рейда были задержаны его сын Андреас Веэрпалу и подопечный эстонского тренера Алексей Полторанин (Казахстан).

Оба лыжника признали свое участие в использовании кровяного допинга и получили от ФИС 4-летнюю дисквалификацию, тогда как Веэрпалу-старший свое участие в допинг-схемах отрицает.

Старая тактика

Ранее Веэрпалу-старший уже обращался в Спортивный арбитражный суд. В 2011 году его допинг-проба на гормон роста дала положительный результат - знаменитый лыжник получил тогда 3-летнюю дисквалификацию. Однако в 2013 году Спортивный суд после долгого разбирательства аннулировал решение о дисквалификации.

Теперь двукратный олимпийский чемпион снова решил использовать старую тактику и очистить свое имя от допинг-подозрений в Спортивном суде.