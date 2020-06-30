30.06.2020, 21:35

"Спасибо Путину!" Красная балерина расколола фанатов на два лагеря

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Alina Zagitova
Alina Zagitova Foto: Roberto Schmidt, AFP

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призвала россиян проголосовать по поправкам в Конституцию России. Основной и последний день голосования пройдет 1 июля.

"Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России — мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Все, что я сейчас имею — олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, — получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам.

Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!", - такую запись сделала 18-летняя фигуристка на своей странице в "Инстаграме".

Сообщение Загитовой собрало свыше 40 тысяч лайков, однако оставлять комментарии под ним невозможно. Зато на новостных порталах, разместивших сообщение фигуристки, развернулась настоящая битва. Фанаты раскололись на два лагеря. Одна часть поддержала чемпионку Олимпиады-2018, которая запомнилась миллионам любителей фигурного катания в образе красной балерины. Другие - поспешили отписаться от Загитовой в "Инстаграме".

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России - мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Всё, что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам. Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!

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Ранее под шквал критики за участие в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции попал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

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Когда речь заходит о каком-либо коллективном решении, которое прямо повлияет на нашу с вами жизнь, я почему-то часто слышу популярную фразу:”Мой голос ничего не решит».Решит! Очень даже решит. Не обесценивайте свою позицию, тем более, что скоро предстоит вновь её проявить относительно поправок в Конституцию РФ. Москвичи вообще могут пройти голосование онлайн, находясь при этом в любой точке мира. Для этого необходимо подать заявление через личный кабинет на mos.ru/2020og до 21 июня, сообщив о желании пройти процедуру голосования в интернете. Оно будет длиться с 25 по 30 июня только уже на сайте http://2020og.ru/ Я буду голосовать из Кисловодска ,где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами,а из какого города будете голосовать Вы?

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