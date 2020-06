"Спасибо Путину!" Красная балерина расколола фанатов на два лагеря

View this post on Instagram

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России - мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Всё, что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам. Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!