"Спасибо Путину!" Красная балерина расколола фанатов на два лагеря

"Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России — мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Все, что я сейчас имею — олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, — получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам.

Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!", - такую запись сделала 18-летняя фигуристка на своей странице в "Инстаграме".

Сообщение Загитовой собрало свыше 40 тысяч лайков, однако оставлять комментарии под ним невозможно. Зато на новостных порталах, разместивших сообщение фигуристки, развернулась настоящая битва. Фанаты раскололись на два лагеря. Одна часть поддержала чемпионку Олимпиады-2018, которая запомнилась миллионам любителей фигурного катания в образе красной балерины. Другие - поспешили отписаться от Загитовой в "Инстаграме".

Ранее под шквал критики за участие в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции попал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.