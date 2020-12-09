Состоялась премьера драмы о Вяльбе. Фильм снимали в Эстонии

На кинофестивале "Окно в Европу, который проходит в Выборге, состоялась премьера спортивной биографической драмы "Белый снег".
В основе сюжета - судьба знаменитой российской лыжницы Елены Вяльбе, которая на чемпионате мира 1997 года в норвежском Трондхейме завоевала 5 золотых медалей.
Режиссер ленты - Николай Хомерики, известный любителям кино по фильму "Ледокол". В главной роли снялась уроженка Баку Ольга Лерман. Часть съемок фильма прошла в Эстонии.
Возглавляющая много лет Федерацию лыжных гонок России Вяльбе в молодости была замужем за эстонским лыжником Урмасом Вяльбе.
В широкий прокат художественный фильм "Белый снег" выйдет в конце февраля 2021 года.
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