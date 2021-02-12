Смогут ли эстонские биатлонистки удивить фаворитов?
Третий комплект медалей чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке будет разыгран 13 февраля в женском спринте на 7,5 км (начало в 15:30).
Третий комплект медалей чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке будет разыгран 13 февраля в женском спринте на 7,5 км (начало в 15:30).
Для участия в гонке зарегистрированы 99 участниц, в том числе 3 представительницы Эстонии - Йоханна Талихярм (№ 10), Туули Томингас (№ 50) и Регина Оя (№ 87).
В нынешнем сезоне на этапах Кубка мира лучший результат из нашего трио показала Томингас. В конце ноября на первом этапе в финском Контиолахти она заняла с безошибочной стрельбой 7-е место.
Чемпионский титул в Поклюке будет защищать лидер общего зачета Кубка мира норвежка Марте Ройселанд. Лучшая из эстонских биатлонисток на прошлогоднем чемпионате мира в Антерсельве Оя с одним промахом замкнула ТОП-30.
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