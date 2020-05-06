СМИ: Раскол в группе Тутберидзе. Трусова ушла к Плющенко
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Фигуристка будет тренироваться у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В академии Плющенко работает Александр Волков, который тренировал Трусову до ее перехода к Тутберидзе.
"Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн – уже некоторое время она с ними не на связи. Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки.
Точкой кипения стало и то, что любимицей в группе у хореографа Даниила Глейхенгауза была Анна Щербакова. По слухам, одной из причин ухода в свое время Евгении Медведевой стал именно Даниил, который большую часть времени перед Олимпиадой уделял Алине Загитовой.
Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад", – отметил источник.
Трусова пришла в группу Тутберидзе в 2016 году. Под ее руководством фигуристка дважды выигрывала юниорский чемпионат мира, а в первом взрослом сезоне одержала две победы на этапах Гран-при и завоевала бронзовые награды в Финале "Гран-при" и на чемпионате Европы.
В группе Тутберидзе фигуристка выучила четверные тулуп, сальхов, лутц и флип, а также тройной аксель.
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