СМИ: Призер юношеской Олимпиады в 18 лет совершила суицид

В январе молодая спортсменка выступала на юношеских Олимипийских играх в Лозанне, где завоевала серебряную медаль.

Причина смерти Бассани не называется, но некоторые австрийские издания сообщают о самоубийстве спортсменки.

Обстоятельства смерти юной двоеборки - 18 лет ей исполнилось в конце апреля - расследуют правоохранительные органы.