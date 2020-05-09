09.05.2020, 17:55
СМИ: Призер юношеской Олимпиады в 18 лет совершила суицид
Восходящая звезда австрийского лыжного двоеборья Йоханна Бассани неожиданно ушла из жизни в 18 лет.
Восходящая звезда австрийского лыжного двоеборья Йоханна Бассани неожиданно ушла из жизни в 18 лет.
В январе молодая спортсменка выступала на юношеских Олимипийских играх в Лозанне, где завоевала серебряную медаль.
Причина смерти Бассани не называется, но некоторые австрийские издания сообщают о самоубийстве спортсменки.
Обстоятельства смерти юной двоеборки - 18 лет ей исполнилось в конце апреля - расследуют правоохранительные органы.
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