СМИ: Андрус Веэрпалу осложнил жизнь соседям в деревне

Несколько лет семья известного лыжника приобрела дом в деревне Ваабина Выруского уезда - старое здание школы. По соседству живет художница и мать пятерых маленьких детей Яна Валге, переехавшая в деревню 13 лет назад.
Ошибка при обмере земли
Недавно лыжное семейство построило перед домом художницы шлагбаум, который перегородил единственную дорогу по которой ходят Яна и ее дети.
Художница опасается, что будет, если большой семье потребуется неотложная помощь? Смогут ли скорая помощь, полиция и пожарные проехать к дому из-за этих барьеров?
Спор вокруг установленного шлагбаума на дороге - чисто юридический, поскольку волость Антсла в свое время допустила ошибку при обмере земли.
Новый проект Веэрпалу
По данным Õhtuleht, семейство известного гонщика хочет построить в Вырумаа центр лыжного туризма. С этим проектом больше связана 23-летняя дочь олимпийского чемпиона Анетте Веэрпалу (одна из собственников земельного участка) и ее спутник жизни биатлонист Тарви Сикк.
Когда молодая спортивная семья отсутствует дома, шлагбаум, действительно, на замке - это подтвердил Сикк. Однако у соседки есть ключ и препятствий для передвижения членов ее семьи нет.
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