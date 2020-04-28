СМИ: Андрус Веэрпалу осложнил жизнь соседям в деревне

Несколько лет семья известного лыжника приобрела дом в деревне Ваабина Выруского уезда - старое здание школы. По соседству живет художница и мать пятерых маленьких детей Яна Валге, переехавшая в деревню 13 лет назад.

Ошибка при обмере земли

Недавно лыжное семейство построило перед домом художницы шлагбаум, который перегородил единственную дорогу по которой ходят Яна и ее дети.

Художница опасается, что будет, если большой семье потребуется неотложная помощь? Смогут ли скорая помощь, полиция и пожарные проехать к дому из-за этих барьеров?

Спор вокруг установленного шлагбаума на дороге - чисто юридический, поскольку волость Антсла в свое время допустила ошибку при обмере земли.

Новый проект Веэрпалу

По данным Õhtuleht, семейство известного гонщика хочет построить в Вырумаа центр лыжного туризма. С этим проектом больше связана 23-летняя дочь олимпийского чемпиона Анетте Веэрпалу (одна из собственников земельного участка) и ее спутник жизни биатлонист Тарви Сикк.

Когда молодая спортивная семья отсутствует дома, шлагбаум, действительно, на замке - это подтвердил Сикк. Однако у соседки есть ключ и препятствий для передвижения членов ее семьи нет.