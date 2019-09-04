Скоропостижно скончался трехкратный олимпийский чемпион

Знаменитый норвежский биатлонист Халвард Ханеволд, завоевавший три золотые медали на Олимпийских играх, скончался в возрасте 49 лет. У него остались жена и двое детей.
Ханеволд умер в своем доме в Боргене. При этом причины смерти биатлониста не называются, сообщает "Евроспорт".
Ханеволд выигрывал золото на Олимпийских играх в Нагано-1998 (индивидуальная гонка), Солт-Лейк-Сити-2002 (эстафета) и Ванкувере-2010 (эстафете). Норвежец также 5 раз становился чемпионом мира.
Ханеволд завершил карьеру в 2010 году. Позже он работал экспертом на телеканале NRK. До своего 50-летнего юбилея знаменитый биатлонист не дожил ровно 3 месяца.
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