Скончался трехкратный олимпийский чемпион по биатлону

Ханеволд умер в своем доме в Боргене. При этом причины смерти биатлониста не называются, сообщает "Евроспорт". У него остались жена и двое детей.

Ханеволд выигрывал золото на Олимпийских играх в Нагано-1998 (индивидуальная гонка), Солт-Лейк-Сити-2002 (эстафета) и Ванкувере-2010 (эстафете). Норвежец также 5 раз становился чемпионом мира.

Ханеволд завершил карьеру в 2010 году. Позже он работал экспертом на телеканале NRK. До своего 50-летнего юбилея знаменитый биатлонист не дожил ровно 3 месяца.