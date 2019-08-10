Скончался известный эстонский олимпиец и чемпион СССР

В 1956 году уроженец Тарту выиграл чемпионат СССР и участвовал в зимней Олимпиаде в итальянском Корти́на-д'Ампе́ццо, где занял 26-е место.

По окончании спортивной карьеры Каяк перешел на тренерскую работу. На Олимпиаде-1964 в австрийском Инсбруке он возглавлял сборную СССР по лыжному двоеборью.

Позже Каяк продолжал работать тренером в любимом виде спорта и трудился преподавателем физвоспитания в школе.

В 2018 году ветеран был удостоен премии фонда "Капитал культуры Эстонии" в области физкультуры и спорта.