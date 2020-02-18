Сколько платят биатлонистам за медали чемпионата мира?

Призовой фонд чемпионата мира превышает 1,2 млн евро. В каждой из восьми

индивидуальных гонок денежные призы от Международного союза биатлонистов получают 20 лучших участников:

Чемпион мира - 25 000 евро

Серебряный призер - 19 000 евро

Бронзовый медалист - 14 000 евро...

В эстафетах денежные призы получают 6 лучших команд. Победителям чемпионата мира полагается 28 000 евро на команду, серебро стоит 22 000, бронза - 18 000 евро.

В сингл-миксте, где за команду выступают два участника, золото чемпионата мира стоит 14 000 евро.

18 февраля в программе чемпионата мира женская индивидуальная гонка на 15 км.