Скандал в семье Сильдару набирает обороты. Кто кого бил и применял насилие?

В Харьюском уездном суде основной спор шел вокруг дома, построенного во время совместного проживания членов семьи. Женская половина семьи - Келли Сильдару и ее мама Лилиан Талвинг - не желала делить имущество.

У чемпионки мира нельзя отнимать имущество

У мужской половины, обратившейся в суд, было другое видение ситуации - лыжную команду Сильдару, в которой тренировалась Келли, они рассматривали как партнерство, и требовали свою долю собственности.

В январе Харьюский уездный суд завершил рассмотрение спора между членами лыжной семьи Сильдару. Суд постановил, что никто из истцов - ими были отец спортсменки Тынис Сильдару, который привел дочь к титулу чемпионки мира, и ее младший брат Хенри - не может требовать раздела имущества, принадлежащего чемпионке мира.

Полиция возбудила дело

Параллельно со скандальным разделом семейного имущества весной прошлого года появилась информация - ее подтвердила Пыхьяская префектура полиции - о возбуждении уголовного дела по расследованию возможных случаев насилия в семье Сильдару.

Эта тема должна была обсуждаться в передаче Pealtnägija, которая выйдет в эфире ЭТВ 17 февраля. Накануне ее выхода отец чемпионки мира Тынис Сильдару и ее младший брат Хенри выступили с обращением к общественности. В нем, в частности, говорится:

Келли нападала на отца?

"Так как Как Келли и Лилиан обратились в полицию, мы тоже вынуждены были обратиться в полицию. Так как они предъявили обвинение в насилии против Тыниса, вся наша семья - отец, сын, бабушка, дедушка - представили обзор серии жестких атак, за которыми стоят Келли и Лилиан. Для нас это был вынужденный шаг, потому что нас загнали в угол из-за различных жалоб и угроз со стороны матери наших детей, которая пообещала отомстить Тынису за все возможное.

Это неловкая, грустная, досадная семейная ссора, которую никогда не следует разрешать публично. Потому что это не просто обычные отношения между двумя взрослыми бывшими супругами, но между двумя нашими детьми. Как родители мы должны защищать их, а не разрывать на публике".