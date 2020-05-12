Скандал в лыжном семействе. Чемпионка Келли делит в суде имущество с отцом(12)
Лыжная семья Сильдару принесла спортивную славу Эстонии, но теперь она распалась и делит имущество в суде.
Лыжная семья Сильдару принесла спортивную славу Эстонии, но теперь она распалась и делит имущество в суде.
В сентябре прошлого года стало известно, что чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару и ее младший брат Хенри тренируются раздельно. Хенри продолжил тренировки под руководством отца Тыниса, а наставником Келли после некоторых поисков стал ее возлюбленный Михкель Устав, рассказывает Eesti Päevaleht.
Это был не просто раскол тренировочной группы. Отношения в лыжной семье Сильдару зашли в тупик. На одной стороне остались Тынис и Хенри, на другой - Келли и ее мама Лилиан.
В настоящий момент стороны живут в разных домах. Годами заработанное имущество ожидает раздела в суде.
Из судебных документов видно, что один семейный спор выиграла Келли. За годы совместной жизни на окраине Таллинна был построен прекрасный дом. Первоначально он был записан на Тыниса, но в январе прошлого года суд установил ипотеку на дом в пользу Келли.
Почему суд принял решение в пользу спортсменки в принципе понятно - деньги на постройку дома были заработаны с помощью премий за блестящие победы Келли. Согласно ранее достигнутой устной договоренности, Тынис и Хенри все-таки живут в этом доме. Келли проживает с мамой по-прежнему в Мустамяэ - в прежней общей квартире семьи.
Стоимость дома, записанного на имя Келли, оценивается примерно в 400 000 евро, но общая сумма имущества, которое подлежит разделу, превышает 1 млн евро.
Помимо имущества, как это часто бывает при расставании, стороны должны поделить и денежные средства. Пока они не достигли договоренности по этому вопросу.
В феврале Келли исполнилось 18 лет. Теперь спонсорская поддержка от иностранных фирм напрямую поступает на ее банковский счет, тогда как эстонские спонсоры и ЭОК поддерживают Келли через Лыжный союз. На счету Лыжного союза остались неиспользованными примерно 150 000 евро, которые предназначались спортивной команде Сильдару.
Келли через адвоката обратилась в правление Лыжного союза, чтобы узнать о движении этих денег. В отправленном письме защитник спортсменки запросил подтверждение, что деньги, предназначенные для Келли, не используются в судебных спорах против самой фристайлистки. Кроме того, адвокат просит обратить внимание на деятельность MTÜ Kelly и Henry Ski Club, который подотчетен Лыжному союзу.
Генерального секретарь Лыжного союза Тыну Сейль сообщил, что Келли получила недавно письменный ответ на свои вопросы.
"Деньги Келли не использовались для финансирования юридической помощи против нее. Лыжный союз не проводил денежных операций с MTÜ Kelly и Henry Ski Club", - сказал Сейль.
Представитель Лыжного союза также пояснил: "Пока Келли была несовершеннолетней, ее интересы представлял отец - все спонсорские договоры подписывал он, - отметил Сейль. - Когда Келли стала совершеннолетней, она сообщила, что будет сама представлять себя. До этого времени у Лыжного союза было понимание, что всю семейную команду команду представляет Тынис. У нас не было ни одного письма, что это должно было происходить по-другому".
Сейль добавил, что Лыжный союз ожидает теперь от всей команды Сильдару прояснения ситуации: кому и как спортивная организация должна делать выплаты?
Тренер Тынис Сильдару очень дипломатично прокомментировал ситуацию вокруг распределения денег: "Лыжный союз все эти годы был сильным партнером. Надеемся, что сотрудничество продолжится и в будущем. Мы благодарим СМИ за интерес и сочувствие, но просим дать еще некоторое время для достижения договоренностей".
Скандал с разделом имущества породил слухи о скором завершении спортивной карьеры Келли. Сама она это опровергает.
"Могу подтвердить, что продолжаю еще некоторое время заниматься фристайлом. В дальнейшем хочу вести переговоры со спонсорами сама, а не через отца или Лыжный союз", - сказала спортсменка.
18-летняя фристайлистка Келли Сильдару в настоящий момент считается главной звездой эстонского спорта. В прошлом году она выиграла чемпионат мира в дисциплине хафпайп и была признана лучшей спортсменкой страны.
Сильдару также 5 раз побеждала на Всемирных экстремальных играх (X Games) и выиграла 6 золотых медалей на юниорских чемпионатах мира.
Молодая спортсменка считалась одной из претенденток на медаль Олимпиады-2018 в Пхенчхане, но из-за тяжелой травмы колена она вынуждена была пропустить Игры в Корее.
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