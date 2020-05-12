Скандал в лыжном семействе. Чемпионка Келли делит в суде имущество с отцом

В сентябре прошлого года стало известно, что чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару и ее младший брат Хенри тренируются раздельно. Хенри продолжил тренировки под руководством отца Тыниса, а наставником Келли после некоторых поисков стал ее возлюбленный Михкель Устав, рассказывает Eesti Päevaleht.

Келли отсудила дом

Это был не просто раскол тренировочной группы. Отношения в лыжной семье Сильдару зашли в тупик. На одной стороне остались Тынис и Хенри, на другой - Келли и ее мама Лилиан.

В настоящий момент стороны живут в разных домах. Годами заработанное имущество ожидает раздела в суде.

Из судебных документов видно, что один семейный спор выиграла Келли. За годы совместной жизни на окраине Таллинна был построен прекрасный дом. Первоначально он был записан на Тыниса, но в январе прошлого года суд установил ипотеку на дом в пользу Келли.

KELLY SILDARU, TÕNIS SILDARU Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Почему суд принял решение в пользу спортсменки в принципе понятно - деньги на постройку дома были заработаны с помощью премий за блестящие победы Келли. Согласно ранее достигнутой устной договоренности, Тынис и Хенри все-таки живут в этом доме. Келли проживает с мамой по-прежнему в Мустамяэ - в прежней общей квартире семьи.

Стоимость дома, записанного на имя Келли, оценивается примерно в 400 000 евро, но общая сумма имущества, которое подлежит разделу, превышает 1 млн евро.

Помимо имущества, как это часто бывает при расставании, стороны должны поделить и денежные средства. Пока они не достигли договоренности по этому вопросу.

Кому достанутся деньги?

В феврале Келли исполнилось 18 лет. Теперь спонсорская поддержка от иностранных фирм напрямую поступает на ее банковский счет, тогда как эстонские спонсоры и ЭОК поддерживают Келли через Лыжный союз. На счету Лыжного союза остались неиспользованными примерно 150 000 евро, которые предназначались спортивной команде Сильдару.

Келли через адвоката обратилась в правление Лыжного союза, чтобы узнать о движении этих денег. В отправленном письме защитник спортсменки запросил подтверждение, что деньги, предназначенные для Келли, не используются в судебных спорах против самой фристайлистки. Кроме того, адвокат просит обратить внимание на деятельность MTÜ Kelly и Henry Ski Club, который подотчетен Лыжному союзу.