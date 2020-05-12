12.05.2020, 03:00

Скандал в лыжном семействе. Чемпионка Келли делит в суде имущество с отцом

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Мадис Калвет
EST 9
Sildarude suusapere
Sildarude suusapere Foto: Kollaaž

Лыжная семья Сильдару принесла спортивную славу Эстонии, но теперь она распалась и делит имущество в суде.

В сентябре прошлого года стало известно, что чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару и ее младший брат Хенри тренируются раздельно. Хенри продолжил тренировки под руководством отца Тыниса, а наставником Келли после некоторых поисков стал ее возлюбленный Михкель Устав, рассказывает Eesti Päevaleht.

Келли отсудила дом

Это был не просто раскол тренировочной группы. Отношения в лыжной семье Сильдару зашли в тупик. На одной стороне остались Тынис и Хенри, на другой - Келли и ее мама Лилиан.

В настоящий момент стороны живут в разных домах. Годами заработанное имущество ожидает раздела в суде.

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Из судебных документов видно, что один семейный спор выиграла Келли. За годы совместной жизни на окраине Таллинна был построен прекрасный дом. Первоначально он был записан на Тыниса, но в январе прошлого года суд установил ипотеку на дом в пользу Келли.

KELLY SILDARU, TÕNIS SILDARU Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

Почему суд принял решение в пользу спортсменки в принципе понятно - деньги на постройку дома были заработаны с помощью премий за блестящие победы Келли. Согласно ранее достигнутой устной договоренности, Тынис и Хенри все-таки живут в этом доме. Келли проживает с мамой по-прежнему в Мустамяэ - в прежней общей квартире семьи.

Стоимость дома, записанного на имя Келли, оценивается примерно в 400 000 евро, но общая сумма имущества, которое подлежит разделу, превышает 1 млн евро.

Помимо имущества, как это часто бывает при расставании, стороны должны поделить и денежные средства. Пока они не достигли договоренности по этому вопросу.

Кому достанутся деньги?

В феврале Келли исполнилось 18 лет. Теперь спонсорская поддержка от иностранных фирм напрямую поступает на ее банковский счет, тогда как эстонские спонсоры и ЭОК поддерживают Келли через Лыжный союз. На счету Лыжного союза остались неиспользованными примерно 150 000 евро, которые предназначались спортивной команде Сильдару.

Келли через адвоката обратилась в правление Лыжного союза, чтобы узнать о движении этих денег. В отправленном письме защитник спортсменки запросил подтверждение, что деньги, предназначенные для Келли, не используются в судебных спорах против самой фристайлистки. Кроме того, адвокат просит обратить внимание на деятельность MTÜ Kelly и Henry Ski Club, который подотчетен Лыжному союзу.

Генерального секретарь Лыжного союза Тыну Сейль сообщил, что Келли получила недавно письменный ответ на свои вопросы.

Kelly Sildaru pargisõidu autasustamisel. Foto: Argo Ingver

"Деньги Келли не использовались для финансирования юридической помощи против нее. Лыжный союз не проводил денежных операций с MTÜ Kelly и Henry Ski Club", - сказал Сейль.

Представитель Лыжного союза также пояснил: "Пока Келли была несовершеннолетней, ее интересы представлял отец - все спонсорские договоры подписывал он, - отметил Сейль. - Когда Келли стала совершеннолетней, она сообщила, что будет сама представлять себя. До этого времени у Лыжного союза было понимание, что всю семейную команду команду представляет Тынис. У нас не было ни одного письма, что это должно было происходить по-другому".

Сейль добавил, что Лыжный союз ожидает теперь от всей команды Сильдару прояснения ситуации: кому и как спортивная организация должна делать выплаты?

Тренер Тынис Сильдару очень дипломатично прокомментировал ситуацию вокруг распределения денег: "Лыжный союз все эти годы был сильным партнером. Надеемся, что сотрудничество продолжится и в будущем. Мы благодарим СМИ за интерес и сочувствие, но просим дать еще некоторое время для достижения договоренностей".

Кто такая Келли Сильдару?

Скандал с разделом имущества породил слухи о скором завершении спортивной карьеры Келли. Сама она это опровергает.

"Могу подтвердить, что продолжаю еще некоторое время заниматься фристайлом. В дальнейшем хочу вести переговоры со спонсорами сама, а не через отца или Лыжный союз", - сказала спортсменка.

18-летняя фристайлистка Келли Сильдару в настоящий момент считается главной звездой эстонского спорта. В прошлом году она выиграла чемпионат мира в дисциплине хафпайп и была признана лучшей спортсменкой страны.

Aasta naissportlane KELLY SILDARU Foto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Сильдару также 5 раз побеждала на Всемирных экстремальных играх (X Games) и выиграла 6 золотых медалей на юниорских чемпионатах мира.

Молодая спортсменка считалась одной из претенденток на медаль Олимпиады-2018 в Пхенчхане, но из-за тяжелой травмы колена она вынуждена была пропустить Игры в Корее.

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