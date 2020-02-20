Сингл-микст без сюрпризов: Норвегия - чемпион, Эстония на 12-м месте

В итальянской Антерсельве разыгран очередной комплект медалей чемпиона мира по биатлону. Золото в одиночной смешанной эстафете, как и год назад, завоевала Норвегия, опередившая Германию (0+5; +17,6) и Францию (0+4; +29,8). Эстонский дуэт Регина Оя - Рене Захкна занял в сингл-миксте 12-е место (0+9; +1.42,7).
В одиночной смешанной эстафете лидер менялся практически после каждой стрельбы. На заключительный этап практически вместе отправились Германия и Норвегия, но в конце гонки лидер скандинавов Йоханнес Бе еще раз доказал свое превосходство.
Эстонский дуэт Регина Оя - Рене Захкна за две недели до чемпионата мира дуэт сотворил мегасенсацию, завоевав серебро на словенском этапе Кубка мира в Поклюке. Однако на мировом первенстве, где практически все ведущие команды (за исключением России) выставили основные составы, наша пара заняла 12-е место среди 30 стартовавших дуэтов.
Впереди у биатлонистов день отдыха. Чемпионат мира по биатлону в Антерсельве продолжится 22 февраля двумя классическими эстафетами.
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