Сингл-микст без сюрпризов: Норвегия - чемпион, Эстония на 12-м месте

В одиночной смешанной эстафете лидер менялся практически после каждой стрельбы. На заключительный этап практически вместе отправились Германия и Норвегия, но в конце гонки лидер скандинавов Йоханнес Бе еще раз доказал свое превосходство.

Эстонский дуэт Регина Оя - Рене Захкна за две недели до чемпионата мира дуэт сотворил мегасенсацию, завоевав серебро на словенском этапе Кубка мира в Поклюке. Однако на мировом первенстве, где практически все ведущие команды (за исключением России) выставили основные составы, наша пара заняла 12-е место среди 30 стартовавших дуэтов.

Впереди у биатлонистов день отдыха. Чемпионат мира по биатлону в Антерсельве продолжится 22 февраля двумя классическими эстафетами.