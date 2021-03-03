Швеция, Норвегия или ФЛСР? Кто выиграет эстафету в Оберстдорфе?

На предыдущем мировом первенстве в Зеефельде золотые медали завоевал шведский квартет, который на 3 секунды опередил Норвегию. Ключевым стал третий этап, на котором шведки сделали 20-секундный отрыв. На последнем этапе за Норвегию бежала опытная Терезе Йохауг, но ликвидировать отставание она не смогла.

Шведки и норвежки - главные претендентки на победу и в Оберстдорфе. За место на призовом подиуме рассчитывает побороться квартет Федерации лыжного спорта России - так официально называется российская команда на чемпионате мира - и США.

В 2019 году россиянки завоевали на чемпионате мира бронзовые медали, однако победителям они проиграли свыше двух минут. Бронзу российские лыжницы получили и на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.