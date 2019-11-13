Шестилетний сын Плющенко уже миллионер. Ему угрожают убийством

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру угрожают убийством.
Как сообщает "РЕН ТВ", ребенку поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины. "Да, есть такая история", — подтвердил информацию Плющенко.
Подробности инцидента пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку. На страницу ребенка в "Инстаграме" подписано свыше 300 000 человек.
Ранее российские СМИ сообщали, что Плющенко-младший к шести годам заработал 10 млн рублей (примерно 140 000 евро). У него есть рекламные контракты и он с отцом выступает в ледовых шоу.
Юная гимнастка умерла после падения с брусьев
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко о случае в космосе
Чем кончаются свадьбы детей российских олигархов