Семейный врач снабжал Алавера пустыми бланками рецептов и шприцами

Материалы уголовного дела в отношении Алавера первоначально были закрыты для СМИ, но этот запрет ERR и AS Ekspress Meedia оспорили в судебном порядке.

Нужны пустые бланки рецептов и шприцы

В распоряжении следствия оказалась переписка Алавера и дневник тренера. Теперь она стала достоянием широкой общественности.

Переписка по электронной почте с доктором Киудма в августе 2016 года:

Алавер: "Привет, Тарво. Завтра я прошу 20 пустых бланков рецептов с печатью и подписью".

Киудма: "Когда ты придешь? Шприцы уже готовы".

В ходе допроса Киудма пояснил, что Алавер спрашивал у него бланки рецептов для покупки препаратов в других странах.

На вопрос - как сделать так, чтобы в бланки рецептов не вписывали препараты, включающие запрещенные вещества? - Киудма ответил так: "Я доверял Мати Алаверу и надеялся, что он не будет вписывать в рецепты запрещенные препараты. Я не знаю, нарушил ли он это доверие".

Алавер пребывал в панике

После вспыхнувшего на чемпионате мира в Зеефельде допинг-скандала с использованием кровяного допинга и задержания двух эстонских лыжников Карела Таммъярва и Андреаса Веэрпалу - это случилось в конце февраля 2019 года - лыжного тренера охватила паника.

В своем дневнике Алавер признал, что допустил несколько ошибок. Одна из них - интервью ERR. Другим вариантом решения проблемы Алавер считал побег из Эстонии через Латвию.

За склонение спортсменов к допингу в ноябре прошлого года Алавер получил в Харьюском уездном суде 1 год лишения свободы условно.