23.09.2020, 17:55

Семейный врач снабжал Алавера пустыми бланками рецептов и шприцами

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Семейный врач снабжал Алавера пустыми бланками рецептов и шприцами
Tarvo KiudmaMarko Mumm

Из материалов расследования по делу бывшего тренера эстонских лыжников Мати Алавера выясняется, что тартуский семейный врач Тарво Киудма (он был доктором лыжной сборной Эстонии) передал ему десятки пустых бланков рецептов и шприцев.

Материалы уголовного дела в отношении Алавера первоначально были закрыты для СМИ, но этот запрет ERR и AS Ekspress Meedia оспорили в судебном порядке.

Нужны пустые бланки рецептов и шприцы

В распоряжении следствия оказалась переписка Алавера и дневник тренера. Теперь она стала достоянием широкой общественности.

Переписка по электронной почте с доктором Киудма в августе 2016 года:

Алавер: "Привет, Тарво. Завтра я прошу 20 пустых бланков рецептов с печатью и подписью".

Киудма: "Когда ты придешь? Шприцы уже готовы".

В ходе допроса Киудма пояснил, что Алавер спрашивал у него бланки рецептов для покупки препаратов в других странах.

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На вопрос - как сделать так, чтобы в бланки рецептов не вписывали препараты, включающие запрещенные вещества? - Киудма ответил так: "Я доверял Мати Алаверу и надеялся, что он не будет вписывать в рецепты запрещенные препараты. Я не знаю, нарушил ли он это доверие".

Алавер пребывал в панике

После вспыхнувшего на чемпионате мира в Зеефельде допинг-скандала с использованием кровяного допинга и задержания двух эстонских лыжников Карела Таммъярва и Андреаса Веэрпалу - это случилось в конце февраля 2019 года - лыжного тренера охватила паника.

В своем дневнике Алавер признал, что допустил несколько ошибок. Одна из них - интервью ERR. Другим вариантом решения проблемы Алавер считал побег из Эстонии через Латвию.

За склонение спортсменов к допингу в ноябре прошлого года Алавер получил в Харьюском уездном суде 1 год лишения свободы условно.

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