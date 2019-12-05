05.12.2019, 23:55

Селевко установил личный рекорд, Кийбус осталась без двух элементов


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Aleksandr Selevko
Aleksandr Selevko Foto: Natalia Fedosenko, Natalia Fedosenko/TASS

В Загребе проходит международный турнир фигуристов "Золотой пируэт". Успешно выполнил короткую программу один из сильнейших фигуристов Эстонии Александр Селевко, установивший личный рекорд - 76,18. С этим результатом он занимает четвертое место.

Подопечного Ирины Кононовой опережают израильтянин Алексей Быченко (81,31) представитель Грузии Морис Квителашвили (81,10) и опытный американец Джейсон Браун (79,44).

Плотные результаты
Другой представитель Эстонии Даниэль Науритс показал в короткой программе 12-й результат (69,67).

Результату участников очень плотные, поэтому после произвольной программы в судейском протоколе наверняка произойдут изменения.

Неудачный прокат Кийбус
В женском одиночном катании лидирует титулованная россиянка Елизавета Туктамышева - 72,86.

Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус откатала короткую программу не лучшим образом, занимая лишь 18-е место среди 25 участниц - 46,20. Подопечная Анна Леванди сорвала два прыжка, не получив за них ни одного балла.

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