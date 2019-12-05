Селевко установил личный рекорд, Кийбус осталась без двух элементов

Подопечного Ирины Кононовой опережают израильтянин Алексей Быченко (81,31) представитель Грузии Морис Квителашвили (81,10) и опытный американец Джейсон Браун (79,44).
Плотные результаты
Другой представитель Эстонии Даниэль Науритс показал в короткой программе 12-й результат (69,67).
Результату участников очень плотные, поэтому после произвольной программы в судейском протоколе наверняка произойдут изменения.
Неудачный прокат Кийбус
В женском одиночном катании лидирует титулованная россиянка Елизавета Туктамышева - 72,86.
Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус откатала короткую программу не лучшим образом, занимая лишь 18-е место среди 25 участниц - 46,20. Подопечная Анна Леванди сорвала два прыжка, не получив за них ни одного балла.
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