Селевко установил личный рекорд, Кийбус осталась без двух элементов

Подопечного Ирины Кононовой опережают израильтянин Алексей Быченко (81,31) представитель Грузии Морис Квителашвили (81,10) и опытный американец Джейсон Браун (79,44).

Плотные результаты

Другой представитель Эстонии Даниэль Науритс показал в короткой программе 12-й результат (69,67).

Результату участников очень плотные, поэтому после произвольной программы в судейском протоколе наверняка произойдут изменения.

Неудачный прокат Кийбус

В женском одиночном катании лидирует титулованная россиянка Елизавета Туктамышева - 72,86.

Эстонская фигуристка Эва-Лотта Кийбус откатала короткую программу не лучшим образом, занимая лишь 18-е место среди 25 участниц - 46,20. Подопечная Анна Леванди сорвала два прыжка, не получив за них ни одного балла.