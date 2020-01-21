Селевко и Кийбус отправились на чемпионат Европы по фигурному катанию

Первым на лед выйдет 18-летний Селевко. Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы, который проходил в Минске, подопечный Ирины Кононовой занял 17-е место. Сумеет ли он улучшить этот результат?

Чемпионат Европы по фигурному катанию

22 января (среда)

12:30 Мужчины (короткая программа)

20:15 Пары (короткая программа)

23 января (четверг)

13:00 Танцы на льду (ритм-танец)

19:30 Мужчины (произвольная программа)

24 января (пятница)

12:30 Женщины (короткая программа)

20:00 Пары (произвольная программа)

25 января (суббота)

14:25 Танцы на льду (произвольный танец)

19:30 Женщины (произвольная программа)