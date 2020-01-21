21.01.2020, 14:15

Селевко и Кийбус отправились на чемпионат Европы по фигурному катанию

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Aleksandr Selevko
Aleksandr Selevko Foto: Natalia Fedosenko/TASS

22-25 января в австрийском Граце пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию. От Эстонии в нем выступят победители первенства страны Александр Селевко и Эва-Лотта Кийбус.

Первым на лед выйдет 18-летний Селевко. Напомним, что на прошлогоднем чемпионате Европы, который проходил в Минске, подопечный Ирины Кононовой занял 17-е место. Сумеет ли он улучшить этот результат?

Чемпионат Европы по фигурному катанию
22 января (среда)
12:30 Мужчины (короткая программа)
20:15 Пары (короткая программа)

23 января (четверг)
13:00 Танцы на льду (ритм-танец)
19:30 Мужчины (произвольная программа)

24 января (пятница)
12:30 Женщины (короткая программа)
20:00 Пары (произвольная программа)

25 января (суббота)
14:25 Танцы на льду (произвольный танец)
19:30 Женщины (произвольная программа)

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