Секс-скандал на Кубке мира. Полуголые девицы шокировали биатлонисток

Биатлонистки, прибывшие на чешский этап Кубка мира в Нове-Место, были шокированы фотографиями полуголых девиц в вакс-кабинах для смазки лыж.
Первой на эротический календарь с непристойными для Кубка мира фото обратила внимание 35-летняя американка Сюзан Данкли. Она разместила сообщение в "Инстаграме", в котором упрекнула Международный союз биатлонистов в отсутствии уважения.
"Если я вижу такие картинки, то чувствую себя неудобно", - отметила Данкли. Ее поддержали шведские биатлонистки.
Международный союз биатлонистов и организаторы чешского этапа Кубка мира удалили непристойные снимки из служебных помещений биатлонного комплекса.
В чешском Нове-Место, где соревнуются стреляющие лыжники, пройдут два этапа Кубка мира подряд.
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