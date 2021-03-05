Секс-скандал на Кубке мира. Полуголые девицы шокировали биатлонисток

Первой на эротический календарь с непристойными для Кубка мира фото обратила внимание 35-летняя американка Сюзан Данкли. Она разместила сообщение в "Инстаграме", в котором упрекнула Международный союз биатлонистов в отсутствии уважения.

"Если я вижу такие картинки, то чувствую себя неудобно", - отметила Данкли. Ее поддержали шведские биатлонистки.

Международный союз биатлонистов и организаторы чешского этапа Кубка мира удалили непристойные снимки из служебных помещений биатлонного комплекса.

В чешском Нове-Место, где соревнуются стреляющие лыжники, пройдут два этапа Кубка мира подряд.