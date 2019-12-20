20.12.2019, 14:22

СЕГОДНЯ: Женский спринт в биатлонном Анси


EST 2
Tuuli Tomingas
Tuuli TomingasFoto: Jarek Jõepera

Девушки пробегут 7,5 км с двумя огневыми рубежами. В фаворитах — Доротея Вирер, Светлана Миронова, Тириль Экхофф. Начало — в 15:15 по таллиннскому.

Эстонские участницы:
14. Йоханна Талихярм
42. Грете Гайм
75. Регина Ойя
85. Туули Томингас

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