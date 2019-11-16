СЕГОДНЯ: Установит ли Трусова новый мировой рекорд?
16 ноября в Москве будет определена победительница предпоследнего этапа "Гран-при" в женском одиночном катании.
16 ноября в Москве будет определена победительница предпоследнего этапа "Гран-при" в женском одиночном катании.
После первого дня лидирует россиянка Евгения Медведева (76,93), опережающая свою соотечественницу Александру Трусову (74,21).
В конце октября обе фигуристки выступали на канадском этапе "Гран-при". Во второй день турнира 15-летняя Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и в сумме (241,02).
Занявшая пятое место Медведева уступила молодой спортсменке свыше 30 баллов. Столь внушительная разница объясняется сложностью произвольной программы Трусовой, в арсенале которой 4 четверных прыжка, причем 2 из них были сделаны в каскадах. У Медведевой таких элементов повышенной сложности нет.
На российском этапе "Гран-при" Трусова выйдет на лед в произвольной программе последней.
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