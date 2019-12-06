СЕГОДНЯ: Трусова, Щербакова, Косторная... Кто выиграет финал "Гран-при"?

За победу в престижном турнире будут соперничать 6 фигуристок - россиянки Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная и олимпийская чемпионка Алина Загитова (все они занимаются в группе Этери Тутбериде), американка Брэди Теннелл и прошлогодняя победительница финала "Гран-при" японка Рики Кихира.

Против четверных прыжков не устоять

Самая старшая из финалисток Теннелл - ей 21 год. Самые молодые Трусова и Щербакова - им по 15 лет. Юные россиянки обладают самыми сложными в техническом отношении элементами.

В короткой программе нельзя использовать прыжки в четыре оборота, зато в произвольной российские девушки готовы их продемонстрировать. Трусова выполняет четыре прыжка повышенной сложности. При чистом исполнении конкурировать с ней невозможно.

Косторная откроет финал

Короткую программу одиночницы будут выполнять 6 декабря (начало в 20:50). Первой выйдет на лед Косторная, которая выделяется великолепным скольжением.

Следом будут выступать Трусова, Щербакова, Кихира, Теннелл и Загитова. В короткой программе Загитова может составить конкуренцию, но в произвольной она значительно уступает соотечественницам.

Победительница главного старта первой половины сезона станет известна 7 декабря.