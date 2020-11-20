СЕГОДНЯ: Трусова, Косторная и Кийбус выступят на "Гран-при" в Москве
20-21 ноября в Москве пройдет российский этап "Гран-при" по фигурному катанию. Среди участников этого турнира чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус.
20-21 ноября в Москве пройдет российский этап "Гран-при" по фигурному катанию. Среди участников этого турнира чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус.
В предыдущие годы серия "Гран-при" была главным стартом первой половины сезона в фигурном катании. Она насчитывала 6 этапов в разных странах и финал.
Вирус вносит коррективы
Пандемия коронавируса внесла существенные изменения в международный календарь. Несколько этапов и финал отменены, а оставшиеся турниры проходят в формате национальных соревнований.
Что это означает на практике? На этапах "Гран-при" могут выступить:
- либо спортсмены той страны, где проводится турнир
- либо постоянно тренирующиеся в стране проведения этапа фигуристы
- либо спортсмены, которые смогут приехать в страну проведения этапа "Гран-при" с учетом всех необходимых требований безопасности и санитарных норм.
По традиции наибольший интерес среди всех разрядов фигурного катания вызывает выступление одиночниц. В Москве выступят 12 фигуристок - 7 российских спортсменок, а также представительницы Эстонии, Грузии, Беларуси, Азербайджана и Армении. Такая вот Спартакиада народов СССР получается.
Плющенко против Тутберидзе
Российский этап "Гран-при" - первый международный турнир, в котором лицом к лицу сойдутся представительницы тренерских кланов Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.
На январском чемпионате Европы в Австрии весь пьедестал почета заняли воспитанницы Тутберидзе, однако в межсезонье ее группу неожиданно покинули бронзовая медалистка Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная.
Обе тренерские команды обвиняли друг друга в нечистоплотных методах, что вызвало бурю эмоциональных комментариев в социальных сетях.
Кийбус выступит в первой разминке
Чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус будет завершать выступление первой группы участниц российского этапа "Гран-при". Она выйдет на лед "Мегаспорта" для исполнения короткой программы в 19:05.
Подопечная Анны Леванди в нынешнем сезоне уже выступала за границей. В конце сентября 17-летняя Кийбус выиграла престижный турнир в Германии, а в середине октября заняла второе место в венгерской столице, установив личные рекорды в короткой программе (65.37) и по сумме выступления (184.27). Россиянки в этих турнирах не принимали участия. Напомним, что на январском чемпионате Европы кейлаская фигуристка заняла 7-е место.
Сильнейшие российские одиночницы (Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова) выступят на этапе "Гран-при" во второй группе.
Первоначально среди участников турнира значилась двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая летом вернулась тренироваться в группу Тутберидзе. Однако травма спины вынудила титулованную фигуристку - вчера ей исполнился 21 год - отказаться от выступления в Москве.
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